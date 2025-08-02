İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Erzurumspor FK maçına hazırlanıyor
Spor

Sivasspor, Erzurumspor FK maçına hazırlanıyor

1. Lig takımlarından Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Sivasspor, Erzurumspor FK maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen kırmızı-beyazlı ekip, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Yarını izinli geçirecek Sivasspor, 4 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.