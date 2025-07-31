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Spor

Sivasspor, Erzurumspor FK mesaisinde

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, ligin ilk haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
Sivasspor, Erzurumspor FK mesaisinde
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından koordinasyon ve atletizm odaklı çalışmalar gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, idmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı.

Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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