Sivasspor - Erzurumspor maçında gol sesi çıkmadı

DHA 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:42

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

7'nci dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Muammer çeldi.

9'uncu dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ceza alanına gönderdiği topa altıpas içerisinde Yatabare dokunamadı, kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.

36'ncı dakikadaki Erzurum atağında, soldan Leo'nun ortaladığı topa Osman'ın kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

44'üncü dakikada Hakan'ın ceza alanına doldurduğu top karambolde Yatabare'nin önünde kaldı. Onun vuruşunda kaleci Szumski topu kontrol etti.

46'ncı dakikada ceza alanı dışından Cofie'nin yerden şutunda köşeye giden topa kaleci Szumski sahip oldu.

55'inci dakikada sağdan Fayçal'ın ortasında ceza alanında yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

76'ncı dakikada savunmadan uzun atılan topla sol kanattan hareketlenerek ceza alanına giren Ricardo vuruşunu yaptı, kalecinin de temas ettiği top kale direğinden oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

82'nci dakikada sağdan Boyd'un içeriye çevirdiği topa ceza alanında yakın mesafeden dokunan olmayınca savunma kornere çeldi. Fayçal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kone'nin kafasında top direkten dışarı çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Bahattin Duran (xx), Erdem Bayık (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx)- Ahmet (xx), Caner (x) (Dk.32 Ziya xx), Camara (xx), Uğur (xx), Kayode (x) (Dk.46 Cofie x), Hakan (xx), Fayçal (xx), Erdoğan (xx) (Dk.56 Boyd xx), Gradel (x), Yatabare (x)(Dk.80 Kone)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (xx) - Mehmet Murat (xx), Da Costa (xx), Teikeu (xx), Leo (xx), Cenk Ahmet (xx) (Dk.79 Butko), Omolo (xx), Osman (xx) (Dk.70 Ackah x), Novikovas (xxx) (Dk.69 Emrah xx), Aatif (xx) (Dk.79 Rahman Buğra x), El Kabir (x) (Dk.60 Ricardo x)

SARI KARTLAR: Ziya (Demir Grup Sivasspor) - Mehmet Murat (BB Erzurumspor)