Sivasspor evinde 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Sedat Ağçay'ın yönetimindeki Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini; 23. dakikada Isaac Cofie ve 77. dakikada penaltıdan Samuel Saiz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 27'ye yükseltirken, Ankaragücü 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor ligden çekilen Hatayspor ile karşılaşacağı haftayı hükmen galibiyetle geçecek. Ankaragücü ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

RIZA ÇALIMBAY'DAN REKOR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçı ile birlikte 662. maçına çıkarak 661 maçı bulunan Samet Aybaba'yı geride bıraktı ve Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.

3 GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın ilk devresinde Sivasspor'un 1, Ankaragücü'nün 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk devre 1-0 Sivasspor'uh üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 26 haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada ilk etkili atak Sivasspor'dan geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına ilerleyen Saiz'in pasıyla defansın arkasına sarkan N'Jie, topu kontrol edemeyince defans araya girdi.

8. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Jie'nin plasesinde kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Pozisyonun takibinde Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Gökhan yine gole izin vermedi.

16. dakikada sağ kanatta ilerleyen Murat Paluli, penaltı noktasının gerisindeki N'Jie'yi gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkte Leke James'in önünden auta çıktı.

18. dakikada ceza alanı sol çaprazında Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla hareketlenen Leke James'in uzak direğe doğru vuruşunda, top az farkla dışarıya gitti.

23. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Cofie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren N'Jie'nin ayağının dışıyla vuruşunda, top Hasan Ali Kaldırım'a çarparak kornere çıktı.

29. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Sowe, kaleci Ali Şaşal Vural'ı da geçti ancak düzgün bir vuruş yapamayınca top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Sivasspor, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Saiz'in direkt kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

61. dakikada sağ çaprazda ilerleyen N'Jie'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kelecide kaldı.

70. dakikada ev sahibi ekip bu kez ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Saiz'in şık pasıyla altıpasta topla buluşan N'Jie'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

77. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Saiz'in şutunda ceza sahasında elle müdahale olduğuna karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Saiz "panenka" vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+3. dakikada ceza sahasının sağında son çizgiye inen Gökhan Töre'nin içeriye çevirdiği topa son anda Goutas müdahale etti.

Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.

STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz (Dk. 88 Hakan Arslan), Cofie, Ulvestad, N'Jie (Dk. 88 Caicedo), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+5 Ahmed Musa), Leke James (Dk. 82 Yatabare)

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan (Dk. 59 Bahadır Han Güngördü), Kitsiou, Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı, Diack (Dk. 72 Dokanovic), Emre Kılınç (Dk. 82 Gökhan Töre), Zahid (Dk. 82 Moussiti Oko), Milson (Dk. 59 Chatzigiovanis), Sowe

GOLLER: Dk. 23 Cofie, Dk. 77 Saiz (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)