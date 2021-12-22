Sivasspor, evinde Çaykur Rizespor ile yenişemedi

22 Aralık 2021 Çarşamba 19:05 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:05

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Sivasspor, 72. dakikada Kayode ile öne geçerken Karadeniz ekibi bu gole 74. dakikada Josel Pohjanpalo karşılık verdi.

Çaykur Rizespor'da Alper Potuk, 53. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Karadeniz ekibinde Fabricio Baiano da 90. dakikada kırmzı kart gördü ve Çaykur Rizespor mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor'un 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve puanını 26'ya çıkardı. Çaykur Rizespor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi bitti ve puanını 17 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.