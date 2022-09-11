Sivasspor evinde İstanbulspor ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'a puanı getiren gol, 80. dakikada Ulvestad'dan gelirken, İstanbulspor'un golü 64. dakikada Valon Ethemi'nin ayağından geldi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un henüz galibiyeti bulunmazken, İstanbulspor ligde ilk 3 maçını kaybettikten sonra Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ederek moral bulmuştu.

Ligde 6. hafta itibariyle Sivasspor 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. İstanbulspor ise 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 4 puan elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Jensen'de kaldı.

29. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Sabia'ın sert vuruşunda, defanstan seken top oyun alanına döndü. İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanındaki Gradel'e pasında, İstanbulspor savunması son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

40. dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Sabia'ya aktardı. Sabia'nın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.