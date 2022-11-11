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Spor

Sivasspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig 14.hafta mücadelesinde Sivasspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

AA11 Kasım 2022 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Sivasspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Ümraniyespor maçı öncesi Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor son maçında deplasmanda lider Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Bu sonuç ile birlikte 10 puan ile 17 sırada bulunuyor.

Ümraniyespor ise son maçında güney temsilcisi Alanyaspor ile karşılaşmış ve rakibini 3-1 mağlup etmişti. Bu sonuç ile birlikte 6 puanı bulunan İstanbul ekibi son sırada bulunuyor.

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