Sivasspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Ümraniyespor maçı öncesi Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor son maçında deplasmanda lider Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Bu sonuç ile birlikte 10 puan ile 17 sırada bulunuyor.

Ümraniyespor ise son maçında güney temsilcisi Alanyaspor ile karşılaşmış ve rakibini 3-1 mağlup etmişti. Bu sonuç ile birlikte 6 puanı bulunan İstanbul ekibi son sırada bulunuyor.