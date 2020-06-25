Sivasspor evinde yenilgiyi unuttu

IHA 25 Haziran 2020 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:23

Süper Lig takımlarından Sivasspor, sahasında oynadığı son 16 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafik çizdi. İç sahadaki 14 maçlık lig periyodunda 10 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 34 puan toplayan Yiğidolar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Ligde 53 puanla 3. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Beşiktaş (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Fenerbahçe’yi yenmiş (3-1), Medipol Başakşehir (1-1) ile Galatasaray (2-2) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

EN SON YENİLGİSİ BEŞİKTAŞ’A



Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında, 22 Nisan 2019’da Beşiktaş’a 2-1 mağlup olmuştu. Kırmızı- Beyazlılar, 2’si geçen sezondan olmak üzere ligde son 16 iç saha maçında yenilmedi. Sivas temsilcisi, ligin kalan bölümünde evinde 3 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar ligin 29. haftasında Kayserispor, 31. haftasında Yeni Malatyaspor, 33. haftasında ise Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

431 GÜNDÜR YENİLMİYOR



Süper Lig’de sahasında en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019’da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet alan Yiğidolar, bu süre zarfının ardından kendi evi seyircisi önünde toplamda 431 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

İÇ SAHA GOLLERİNDE YATABARE İMZASI



Kırmızı-beyazlıların iç sahada attığı 25 golün 7’sinde golcü oyuncu Mustapha Yatabare’nin imzası bulunuyor. Yatabare, Sivasspor’un evinde oynadığı Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Medipol Başekşehir ve Denizlispor maçlarında gol atma başarısı gösterdi. Emre Kılınç 5, Mert Hakan Yandaş 4, Hakan Arslan 3, Fernando Andrade 2, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Arouna Kone ve Yasin Öztekin ise birer gole imza attı.

Sivasspor’un iç sahadaki maçları

Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 2 Trabzonspor: 1

Sivasspor: 3 Ankaragücü: 1

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1

Sivasspor: 2 Konyaspor: 0

Sivasspor: 2 Kasımpaşa: 0

Sivasspor: 3 Fenerbahçe: 1

Sivasspor: 1 Göztepe: 0

Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1

Sivasspor: 1 Başakşehir: 1

Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0

Sivasspor: 2 Galatasaray: 2

Sivasspor: 1 Denizlispor: 0