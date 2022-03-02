Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçerek yarı finale yükseldi

2 Mart 2022 Çarşamba 19:01 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 19:01

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a turu getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'dan sonra yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Anadolu temsilcisinin yarı finaldeki rakibi Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının galibi olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan sert ortasında meşin yuvarlak defanstan sekti. Arka direkte pozisyonu takip eden Yatabare topa vuramayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

17. dakikada Kayode ile verkaç yaptıktan sonra sağ kanata inen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında, Viviano kalesinden çıkarak topu kornere tokatladı.

25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare, şık bir hareketle topu çektikten sonra boş durumdaki Felix'i gördü. Bu futbolcunun topuk pasıyla hareketlenen Gradel'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

28. dakika Fatih Karagümrük sağ kanattan korner kazandı. Caner Erkin'in ortasında ön direkte iyi yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...