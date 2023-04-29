Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, bugün saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Erdoğan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Burak Şeker ile Erdem Bayık eşlik edecek.

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ KARNESİ

Süper Lig'de bu sezon 29 maça çıkan Fenerbahçe, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 64 puanla 2. sırada yer aldı.

SİVASSPOR'UN PERFORMANSI

Sivasspor ise bu sezon Süper Lig'de 30 karşılaşmaya çıktı ve bunlardan 10 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 42 puanla 11. sırada yer aldı.