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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 10:05
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Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasıyla son buldu.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.

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