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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA6 Kasım 2022 Pazar 19:47 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.(DHA)

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