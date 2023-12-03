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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında (yarın) karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 13:22 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra İstanbul'a giderek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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