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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA5 Eylül 2021 Pazar 17:02 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 17:02
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Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

5'e 2 top kapma, pas ve pres organizasyonlarının ardından idman, çabukluk ve şut çalışması ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı takım takım akşam saatlerinde ise U19 takımı ile antrenman maçı yapacak. Karşılaşma basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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