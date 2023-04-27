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Spor

Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan DG Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemleri açıklandı. DG Sivasspor-Fenerbahçe maçında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

IHA27 Nisan 2023 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Fenerbahçe maçında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan DG Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Zorbay Küçük, Sivasspor'un 7 maçını Fenerbahçe'nin ise 6 maçında düdük çalmıştır.

  • Zorbay Küçük
  • Hakem

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