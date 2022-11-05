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Spor

Sivasspor Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA5 Kasım 2022 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
Sivasspor Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
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Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 13. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise pas çalışmaları yaptı.

Sivasspor yarın İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

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