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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe mesaisini sürdürüyor

Trendyol SÜper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA1 Aralık 2023 Cuma 16:33 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe mesaisini sürdürüyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise sınırlı alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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