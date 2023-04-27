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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Sivasspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

IHA27 Nisan 2023 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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