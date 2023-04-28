İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4566
  • EURO
    21,4323
  • ALTIN
    1240.51
  • BIST100
    4774.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

AA28 Nisan 2023 Cuma 10:15 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.