Sivasspor maçında forvette Roberto Soldado olacak
Fenerbahçe'de Soldado, ilk 11’e dönüyor.
Fenerbahçe'de Soldado, ilk 11’e dönüyor. Slimani’nin sakatlığı sonrasında İspanyol forvet, Sivasspor mücadelesinde sahaya çıkacak. Göstereceği performans ise sonraki haftalarda onun adına takımda belirleyici rol oynayacak.
(Aksam)
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