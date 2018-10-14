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Sivasspor maçında forvette Roberto Soldado olacak

Fenerbahçe'de Soldado, ilk 11’e dönüyor.

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Fenerbahçe'de Soldado, ilk 11’e dönüyor. Slimani’nin sakatlığı sonrasında İspanyol forvet, Sivasspor mücadelesinde sahaya çıkacak. Göstereceği performans ise sonraki haftalarda onun adına takımda belirleyici rol oynayacak.

(Aksam)

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