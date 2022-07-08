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Spor

Sivasspor forvete Polonya'dan takviye yaptı

Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi transfer etti.

DHA8 Temmuz 2022 Cuma 15:45 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geride kalan sezonda Polonya'da Radomiak Radom forması giyen Karol Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Angielski, takımın Bolu kampına katıldı.

20 Mart 1996'da Polonya'da Kielce şehrinde dünyaya gelen Karol Angielski, futbola Korona alt yapısında başladı. Ardından ülkesinde; Slask Wroclaw, Piast Gliwice, Zawisza, Olimpia Grudziadz, Wisla Plock formalarını giyen golcü futbolcu 2020 yılından beri de Radomiak forması giydi ve geçen sezon 35 maçta 18 gol kaydetti. Kariyerinde 103 maça çıkan Angielski 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.

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