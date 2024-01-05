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Spor

Sivasspor-Galatasaray erteleme maçının biletleri satışta

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak erteleme maçının biletleri satışa sunuldu.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Sivasspor-Galatasaray erteleme maçının biletleri satışta
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Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçının bilet satışı başladı.

Sivasspor'un, bu sezon sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 11 Ocak Perşembe günü Sivasspor ile Galatasaray arasında saat 17.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 1.100 TL

Maraton Alt: 1.050 TL

Maraton Üst: 1.050 TL

Güney Alt: 800 TL

Güney Üst: 800 TL

Bayan Tribün: 800 TL

Misafir Tribün: 1.000 TL

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