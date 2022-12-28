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Spor

Sivasspor, Galatasaray maçına 4 eksikle çıkacak

Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Sivasspor, Galatasaray maçına 4 eksikle çıkacak
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ligde geride kalan 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 14 puan topladı.

TAKIMDA 4 EKSİK

Sivas temsilcisinde Galatasaray maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı takımda savunma oyuncuları Aaron Appindangoye, Samba Camara ve Murat Paluli ile golcü oyuncu Leke James, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ayrıca Charilaos Charisis ve Dia Saba, Galatarasay maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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