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Spor

Sivasspor - Galatasaray maçının olay hakemi Özgüç Türkalp düdüğünü astı!

Sivasspor - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapan ve yaptığı hatayla gündem olan Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdı.

5 Ocak 2023 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Sivasspor - Galatasaray maçının olay hakemi Özgüç Türkalp düdüğünü astı!
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Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurulmuştu.

ÖZGÜÇ TÜRKALP KİMDİR?

Özgüç Türkalp 15 Şubat 1974 tarihinde dünyaya geldi. Spor Yazarı Erol Yaşar Türkalp'in oğludur. 48 yaşında olan Türkalp, Türkiye'de VAR konusunda yetkin isimlerden biri olarak biliniyor.

TFF'nin internet sitesinde Özgüç Türkalp'in bu sezon görev aldığı çok sayıda karşılaşma olduğu dikkat çekiyor. Türkalp, 10 haftada 20 kez VAR ve AVAR görevi almış. Bunlardan 12'sinde VAR 8'inde ise AVAR olarak görev yapmıştır.

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