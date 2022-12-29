Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray'ın, bugün deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e, AVAR'da Bülent Birincioğlu eşlik edecek.

Galatasaray geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.