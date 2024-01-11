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Spor

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Süper Lig 16. hafta erteleme maçında karşılaşacak olan Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Alper Ulusoy
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında oynanacak Sivasspor-Galatasaray müsabakasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile Galatasaray, bugün saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ile Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da ise Özgür Yankaya ile Süleyman Özay görev yapacak.

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