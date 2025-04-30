İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4859
  • EURO
    43,8906
  • ALTIN
    4088.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor, Galatasaray mesaisinde

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay ile devam ediyor.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
Sivasspor, Galatasaray mesaisinde
ABONE OL

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de antrenmanı izleyerek, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivasspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.