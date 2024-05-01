İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5282
  • EURO
    34,7905
  • ALTIN
    2405.61
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Galatasaray mesaisine devam ediyor
Spor

Sivasspor, Galatasaray mesaisine devam ediyor

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Sivasspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetimde sürdürdü.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
Sivasspor, Galatasaray mesaisine devam ediyor
ABONE OL

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Bu arada sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj da takımla idmana katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.