Sivasspor Galatasaray'a hazırlanıyor

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:49

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivas ekibi yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.