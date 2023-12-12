İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0262
  • EURO
    31,3062
  • ALTIN
    1853.91
  • BIST100
    7699.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Yiğidolar karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi başardı.

AA12 Aralık 2023 Salı 10:04 - Güncelleme:
Sivasspor galibiyet hasretine son verdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini 15. haftada dün deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Ligde geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde 12. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.