Sivasspor galibiyet serisine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor, 4. dakikada Mustafa Yatabare ve 32. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Antalyaspor, 49. dakikada Sam Larsson ile farkı 1'e indirdi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye yükseltti ve haftayı 10. sırada kapatı. 3 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, 33 puanda kaldı.
Sivasspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada konuk ekip öne geçti. Veysel Sarı'nın kaleciye dönmek isterken kısa kalan pasında araya giren Saiz, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldı. Saiz'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1
18. dakikada Saiz'in sol kanattan ortasına hareketlenen Yatabare'nin bekletmeden sert vuruşunda top, kaleci Leite'nin eliyle müdahalesinin ardından yakın direğe çarparak kornere çıktı.
22. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Fernando'nun ceza sahası içerisinde elle müdahalesine VAR kontrolü sonucu penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2
33. dakikada ceza sahası dışında Fernando'nun pasıyla topla buluşan Larsson'un sert şutunda top üst direğe çarptı. Dönen topu, konuk ekibin savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Larsson'un pasıyla topla buluşan Güray Vural'ın yerden şutunda kaleci Ali Vural Şaşal, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...