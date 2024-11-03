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Spor

Sivasspor galibiyet serisini 3 maça çıkarttı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Net Global Sivasspor, galibiyet serisini 3 maça yükseltti.

AA3 Kasım 2024 Pazar 13:05 - Güncelleme:
Sivasspor galibiyet serisini 3 maça çıkarttı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Net Global Sivasspor, galibiyet serisini 3 maça yükseltti.

Ligde son olarak 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 3 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, ligin 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor maçını 3-2 kazanarak galibiyet serisini başlattı.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Sivasspor, 11. haftada ise dün iç sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Sivasspor, galibiyet serisi yakaladığı 3 haftalık süreçte rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 11 haftalık geride kalan periyodunda ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Sivasspor, ligin 12 haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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