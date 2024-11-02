Sivasspor galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor, evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Rizespor'u 2-1 yendi.

Hakem Cihan Aydın'ın yönetiminde 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip Rizespor 1-0 önde kapatırken, gol Dal Varesanovic'in ayağından geldi.

İkinci devreye hızlı başlayan Sivasspor ise 49 ve 61. dakikalarda Noah Sonko'nun atttığı 2 gol ile sahadan 2-1'şlik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 72. dakikada ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Uğur Çiftçi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Sivasspor puanını 17'ye yükseltirken, 2 maç aranın ardından kaybeden Rizespor 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada konuk ekip öne geçti. Olawoyin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

15. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Moutoussamy'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

18. dakikada Olawoyin'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Olawoyin'in ara pasında Sowe ceza alanına girdi, son çizgiye inip vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

9. dakikada Net Global Sivasspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta topun başına Sonko geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'in sağından ağlara gitti: 1-1.

61. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sonko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Net Global Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.