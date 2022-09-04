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Spor

Sivasspor galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

AA4 Eylül 2022 Pazar 09:43 - Güncelleme:
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Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan, Corendon Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan, dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen ve son olarak dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivas temsilcisi ligdeki son 5 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 6. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak.

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