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Spor

Sivasspor galibiyeti unuttu! Hasret 5 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
Sivasspor galibiyeti unuttu! Hasret 5 maça çıktı
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Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 16 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Sivasspor, ligin 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

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