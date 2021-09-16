Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.
Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep, 18 Eylül Cumartesi saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.