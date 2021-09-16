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Spor

Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 16:55 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 16:55
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep, 18 Eylül Cumartesi saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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