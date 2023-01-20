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Spor

Sivasspor, Gaziantep FK mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor'da hazırlıklar sürdü.

AA20 Ocak 2023 Cuma 14:23 - Güncelleme:
Sivasspor, Gaziantep FK mesaisini sürdürdü
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Demir Grup Siasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 22 Ocak Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1,5 saat gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Leke James ve Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor, bugün Gaziantep'e gidecek ve yarın burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor 22 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

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