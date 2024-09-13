Sivasspor, Gaziantep FK'ya hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalıştı.
Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanın bir bölümünü takip etti.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.