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Spor

Sivasspor, Gaziantep FK'ya hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

13 Eylül 2024 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Sivasspor, Gaziantep FK'ya hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalıştı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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