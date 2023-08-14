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Spor

Sivasspor, Gaziantep FK'ye hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

IHA14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:03 - Güncelleme:
Sivasspor, Gaziantep FK'ye hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in ilk hafta maçında dün sahasında Samsunspor ile karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sınırlı alan oyun ile başladı. Ardından dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Samsunspor karşısında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın izin yaptıktan sonra çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

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