Sivasspor Gazze'yi unutmadı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, Özbelsan Sivasspor - Serik Spor Futbol A.Ş. müsabakası 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kulüp yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, bu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelirler, 'Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma' sloganı kapsamında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla Filistin'e bağışlanacak.

Ayrıca, müsabaka öncesinde koreografi gösterisi de gerçekleştirilecek.

Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından "Tüm taraftarlarımızı, hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu'na bekliyoruz" notunu paylaştı.