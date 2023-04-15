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Spor

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 13:17 - Güncelleme:
Sivasspor, Giresunspor maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Giresun'da gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Giresunspor ile Sivasspor yarın 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

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