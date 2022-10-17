Sivasspor, Giresunspor'u 3 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Demir Grup Sivasspor oldu.

Sivasspor'a sahasında galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mustapha Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Transfer döneminde Al Nasr'dan Sivasspor'a gelen İsrailli futbolcu Dia Saba, attığı golün yanı sıra, ilk golde asist yaptı. Geçen hafta da Başakşehir'e iki gol atan Dia Saba, toplamda 7 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Ligde son iki maçını kazanan Sivasspor puanını 10'a yükseltti. Tam 6 haftadır kazanamayan ve son iki haftada puan alamayan Giresunspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de Sivasspor cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise gelecek hafta pazartesi günü Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu savunma uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlak ceza sahası dışında Görkem'in önünde kaldı. Görkem'in sert vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Onurcan Piri son anda topu kornere çeldi.

23. dakikada Saba'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta çıktı.

35. dakikada Saba'nın orta sahadan attığı ara pasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Onurcan Piri'nin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topun gelişine Yatabare sert vurdu. Kaleci Onurcan Piri'nin çeldiği topu defans son anda taca attı.

45. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Saba geçti. Saba'nın sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yatabare'nin yerden pasında Erdoğan'ın şutunda top savunmadan döndü. Topu yeniden önünde bulan Yatabare kaleyi denedi, yine savunma topa ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan Goutas'ın pasıyla hareketlenen Njie'nin ceza alanına yerden çevirdiği topa uygun pozisyonda Yatabare vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, kaleci Onurcan Piri topu güçlükle çeldi.

89. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, Yusuf Bozdoğan

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 63 Charisis), Hakan Arslan (Dk. 90 Alaaddin Okumuş), Njie (Dk. 82 Cofie), Saba (Dk. 90 Appindangoye), Yatabare (Dk. 82 Karol)

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 81 Doğan Can Davas), Kuwas, Campuzano (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Savicevic (Dk. 63 Faustin), Sainz (Dk. 63 Rahmetullah Berişbek), Görkem Sağlam (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Bajic

GOLLER: Dk. 35 Yatabare, Dk. 45 Saba, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

SARI KART: Dk. 71 Faustin (Bitexen Giresunspor)