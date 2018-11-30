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Sivasspor Hakan Arslan'la sözleşme uzattı

Robinho’yla sözleşme uzatma konusunda anlaşan Sivasspor, iç transferde bir imza daha attı.

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Brezilyalı dünya yıldızı Robinho’yla sözleşme uzatma konusunda anlaşan Sivasspor, iç transferde bir imza daha attı.

Kırmızı-Beyazlılar, 5 yıldır takımın formasını giyen Hakan Arslan’la bitecek kontratını uzattı. Başarılı orta saha oyuncusunun takımıyla 2 yıllık mukavele yaptığı öğrenilirken iç transfer çalışmalarının süreceği bildirildi.

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