Sivasspor Hakan Arslan'la sözleşme uzattı
Robinho’yla sözleşme uzatma konusunda anlaşan Sivasspor, iç transferde bir imza daha attı.
Brezilyalı dünya yıldızı Robinho’yla sözleşme uzatma konusunda anlaşan Sivasspor, iç transferde bir imza daha attı.
Kırmızı-Beyazlılar, 5 yıldır takımın formasını giyen Hakan Arslan’la bitecek kontratını uzattı. Başarılı orta saha oyuncusunun takımıyla 2 yıllık mukavele yaptığı öğrenilirken iç transfer çalışmalarının süreceği bildirildi.
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