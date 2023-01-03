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Spor

Sivasspor: Hakem hatası değil kural hatasıdır

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın VAR kayıtları hakkında paylaşım yaptı.

3 Ocak 2023 Salı 18:49 - Güncelleme:
Sivasspor: Hakem hatası değil kural hatasıdır
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Süper Lig takımlarından Sivasspor, 2-1 kaybettikleri Galatasaray karşılaşmasına dair VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor'un paylaşımında Galatasaray karşılaşmasında hakem değil, kural hatası olduğu vurgulandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır. Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır."

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