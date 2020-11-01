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Spor

Sivasspor, Hatayspor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA01 Kasım 2020 Pazar 12:49 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 12:49
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma, açma ve germe hareketleriyle başladı.

Ardından top kampa, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik ve şut çalışması yaptı.

Sivasspor, öğleden sonra hava yolu ile Hatay'a hareket edecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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