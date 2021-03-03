03 Mart 2021 Çarşamba 18:44 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:49

Sivasspor ile Hatayspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 28. hafta maçında Aaron Boupendza'nın durumu dikkat çekti.

Mücadelenin henüz ilk dakikasında sakatlık yaşayan Selim Ilgaz, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve oyuna Aaron Boupendza'yı soktu.

86 DAKİKA OYUNDA KALDI



Hatayspor'da bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe, Galatasaray ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Boupendza'nın Sivasspor maçında yaptığı fedakarlık da dikkat çekti.

Boupendza, Selim Ilgaz'ın yerine oyuna dahil oldu ve elindeki alçıya rağmen 86 dakika boyunca sahada mücadele etti.

Gabonlu golcü, devre arası transfer döneminde Rusya'nın Krasnodar takımından transfer teklifi almış ancak Rus ekibine gitmek istememişti. Boupendza, Hatayspor'da kalmasının ardından ilk maçına Sivasspor karşısında çıkarken golcü futbolcu büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.

KRASNODAR'A TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilen Boupendza, geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beni istemesi onur verici bir şey ama benim önceliğim takımın başarısı. Burada sözleşmem devam ediyor. Burada sözleşmem devam ederken işim dışında başka bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Burada sezonu bitirmek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonra sürece bakacağım" şeklinde konuşmuştu.

Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Boupendza, bu sezon 23 maçta 18 gol kaydetti.