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Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal: Robinho için Başakşehir ile görüştük

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Sivasspor'da, sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Süper Lig'in flaş ekiplerinden Sivasspor'da, sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yiğido'nun İdari Menajeri Oray Baykal, 16 maçta 8 gol, 2 asistle oynayarak, adından söz ettiren Brezilyalı yıldızları Robinho için Başakşehir'den resmi teklif aldıklarını açıkladı. 

Baykal, "Oyuncularımıza transfer teklifi var. 5-6 oyuncumuz için transfer teklifi aldık. Medipol Başakşehir, Robinho ile ilgileniyor, doğrudur. Onlar da bu sene şampiyon olmak istiyorlar. Nezaketen kendileriyle görüştük. Bu teklifler bizler için onur verici. Ama Robinho bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizde manevi önemi var. Burada çok sevilen bir oyuncu, kişilik olarak da öyle. Kişilik gerçekten de takım içerisinde çok önemli" ifadelerini kullandı. 

Kırmızı-beyazlılar, Robinho'nun sözleşmesini uzatmak için teklifte bulunurken, sambacının vereceği yanıtı bekliyor.

(Fotomaç)

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