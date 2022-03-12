İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2022 Cumartesi / 9 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor ile Adana Demirspor Süper Lig'de 2. randevuda
Spor

Sivasspor ile Adana Demirspor Süper Lig'de 2. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor ile ligde 2. kez rakip olacak.

IHA12 Mart 2022 Cumartesi 09:39 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:43
ABONE OL

Adana Demirspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 1 mücadelede 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İki takım en son Süper Lig´de bu sezonunun ilk devresinde Sivas'ta karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti.

ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETECEK

Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

ERDOĞAN KART SINIRINDA!

Müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Adana maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Altay karşılaşmasında görev yapamayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.