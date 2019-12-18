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Spor

Sivasspor ilk maçın avantajıyla bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3'üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, bir üst tura yükselen taraf oldu.

18.12.2019  18:56 - Güncelleme: 18.12.2019  18:56

7'nci dakikada Emre'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin şutu kaleci Özgün'de kaldı.

47'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Erdoğan ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmadan seken topu kaleci Özgün iki hamlede kontrol etti.

52'nci sağ kanattan gelişen atakta Barış'ın ceza sahasına ortasında müsait pozisyonda Traore'nin kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.

54'üncü dakikada ani gelişen atakta Halil'in uzun pasında topla buluşan Abdurrahman ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.

63'üncü dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına yerden ortasında Emre gelişine sert şutunda meşin yuvarlağı savunma çizgiden çıkardı.

78'inci dakikada Halil'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper ceza sahası sol çaprazından yerden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmayı konuk takım Esenler Erokspor 1-0 kazandı. İlk maçı 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor bür üst tura yükseldi.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Barış  (xx), Fatih (xx), Papp (xx), Ziya (xx), Cofie (xx), (Dk. 73 Uğur x), Djerlek (x), (Dk. 67 Aaron x), Traore (xx), Erdoğan (xx), Emre (xx), Kone (xx)

ESENLER EROKSPOR: Özgün (xxx) - Erhan (xxx), Gökcan (xx), Berkay (xxx), Sinan (xxxx), Efecan (xx), Melih (xxx), Alper (xxx), (Dk. 90 Emirhan), Emre (xxx), (Dk. 64 Eray xx), Halil (xx), Abdurrahman (xx)

GOL: Dk. 78 Alper (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Papp (Demir Grup Sivasspor) - Efe Can (Esenler Erokspor)

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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