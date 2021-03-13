Sivasspor - Karagümrük | CANLI

13 Mart 2021 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:58

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Sivasspor - Karagümrük maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Müsabakanın VAR koltuğunda Fırat Aydınus otururken, AVAR'da ise Özgüç Türkalp bulunuyor.

Maçın skorunu Star.com.tr'den takip edebilirsiniz. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

SİVASSPOR: 0 - KARAGÜMRÜK: 0

İlk 11'ler şöyle:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Erdoğan, Kayode

KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Campi, Roco, Balkovec, Biglia, Castro, Borini, Bertolacci, Ndao, Sobiech